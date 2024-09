Agressieve bijthonden Veldhoven worden mogelijk afgemaakt

De vijf honden die woensdag in Veldhoven een andere hond doodbeten, zijn in beslag genomen en worden mogelijk afgemaakt. Andere opties zijn herplaatsing of teruggave aan de eigenaar, meldt de politie. Het gaat om vier terriërs en één boerboel die allen waren losgebroken. De eigenaar is een 44-jarige man uit Veldhoven.

Hij is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht en zal nog worden verhoord door de politie. Het gaat om een verdenking van artikel 425 van het wetboek van strafrecht, aldus een woordvoerder van de politie. "Hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier." Als het onderzoek klaar is, inclusief getuigenverhoren, wordt het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het OM beslist dan wat er met de honden gaat gebeuren. Een speciaal team van de universiteit Utrecht doet in de tussentijd een zogeheten risico-assessment waarbij naar het gedrag van de honden wordt gekeken. Welke hond welk aandeel heeft in de bijtpartij, wil de politie niet zeggen. "Alle honden zijn in beslag genomen, omdat zij ook als roedel uitgebroken zijn. Voor het slachtoffer een groot drama, net als voor de andere betrokkenen." Vechtlustige honden

Er waren verschillende getuigen van de bijtpartij waarbij een aangelijnde hond overleed. Ooggetuigen zeggen dat het om 'grote, vechtlustige honden' ging. "Het was een bloederig tafereel", zegt een man. Een andere buurbewoner zegt dat de honden waren losgebroken bij een huis een straat verderop. "Veel buurtbewoners zijn gaan kijken en helpen omdat ze iemand hoorden schreeuwen", zegt de vrouw. Volgens de man waren de honden een week eerder ook al losgebroken. Wat voor ras hond is doodgebeten, is niet bekend. Het zou om een klein hondje gaan.

De politie heeft aan een buurtbewoner gevraagd om het bloed met water weg te spoelen, maar de vlekken zijn nog steeds te zien.