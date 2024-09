Geschiedenisles op straat: 'De oorlog lijkt me heel verschrikkelijk'

In Sint Oedenrode is de geschiedenisles deze week niet in de klas, maar op straat. In groepjes wandelen leerlingen van vier basisscholen door het dorp, naar plekken die belangrijke waren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hans Heunks bedacht het project. “Op tien plekken vertellen we waargebeurde oorlogsverhalen, die de opa’s en oma’s en overgrootouders van deze kinderen hebben meegemaakt.” Met het project wordt stilgestaan bij de bevrijding van Sint Oedenrode, 80 jaar geleden. De kinderen van groep 7 van de ODA-school kijken naar de kogelgaten en granaatinslagen in het huis van de dorpsdokter. Een acteur speelt dokter Cooijmans. Hij vertelt over de twee Joodse meisjes die in de oorlog bij hem mochten onderduiken. En af en toe zaten ze in de schuilkelder, die de dokter al voor de oorlog in zijn achtertuin had laten bouwen.

"Dat hier ooit mensen in hebben gezeten is een gek gevoel."

De kinderen mogen er even in de schuilkelder kijken. Een kleine ruimte met een bed en een tafeltje en wat kaarsen. “Dat hier ooit mensen hebben ingezeten, is een gek gevoel”, zegt Seth uit groep 7. “Het zou wel heel naar voelen", vult Charlotte aan. Ze denkt af en toe wel eens na over de oorlog. “Maar ik denk niet dat er nu snel een oorlog zal uitbreken.” Even verderop is de Hambrug over de Dommel. Daar ontmoeten de kinderen een Nederlandse soldaat die op het punt staat de brug op te blazen. Er klinken enorme knallen en er is rook. Dat opblazen van de brug gebeurde echt aan het begin van de oorlog. “De Nederlanders wilden daarmee de Duitsers tegenhouden”, weet een van de kinderen. Zijn juf Janneke is trots.

"In de oorlog kun je helemaal niet afspreken, en zo."