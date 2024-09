100 kilo harddrugs gevonden in woningen, man en vrouw aangehouden

Een man en vrouw uit Breda zijn donderdagmiddag in hun huizen opgepakt in een onderzoek naar de herkomst van een partij nitazenen. Dat is een zeer gevaarlijke drug die honderd keer sterker is dan heroïne. In de woningen van de man en vrouw werden donderdag geen nitazenen gevonden, maar wel honderd kilo aan andere harddrugs.

De politie denkt dat het tweetal te maken heeft met een pakket nitazenen dat in augustus bij een postsorteerbedrijf in Delft lag. Het onderzoek naar de herkomst van die partij leidde donderdag naar twee adressen in Breda. Bij de invallen werden grote hoeveelheden ketamine, xtc en mdma gevonden. Volgens een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid weegt alles bij elkaar zo'n 100 kilo.

"We hebben geen nitazenen aangetroffen, maar vonden naast de andere verdovende middelen wel sealapparatuur en weegschalen. We denken dat deze verdachten een link hebben met de nitazenen die werden gevonden bij het postbedrijf", aldus de woordvoerder Nitazenen is de verzamelnaam voor een groep zeer sterke synthetische pijnstillers. Het Trimbos Instituut sloeg er onlangs alarm over, omdat het zo sterk is dat gebruikers er makkelijk dood aan kunnen gaan. In Europa zouden er al 148 doden door zijn gevallen. Het is honderd keer krachtiger dan heroïne en twee keer zo sterk als fentanyl. De verdachten horen morgen of zij langer blijven vastzitten.

Foto: politie