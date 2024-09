Spoorbaan uit 1855 wordt vervangen: ‘Het was gammel geworden’

Een instabiel spoor en verzakte perrons. In Zevenbergen zijn ze bezig met hoognodige, maar ook unieke werkzaamheden aan het spoor. Het onderste gedeelte van het spoor komt namelijk uit 1855, destijds met paard en wagen aangelegd. Maar alles was aan het verzakken en treinen mochten nog maar heel langzaam eroverheen: “Het werd te gammel”.

Zevenbergen is even in tweeën gesplitst. Dwars door het stadje wordt de complete spoorbaan vernieuwd. “Het kost 10 miljoen euro voor 1000 meter spoor en je ziet er straks helemaal niks meer van”, zegt projectmanager Marco Verkuil van ProRail.

Het probleem van het gevaarlijke spoor was namelijk de onderbaan, de kleigrond onder de rails. Die kleilaag is aangelegd in 1855. “Het was toen een enkele spoor, zonder bovenleiding. Een stoomtrein reed toen van Oudenbosch naar Antwerpen”, weet Verkuil. De snelheid: zo’n 30 kilometer per uur.

Nu gaat het om een dubbel spoor, met bovenleidingen en treinen die 140 kilometer per uur rijden. Maar die snelheid werd sinds december 2018 al niet meer gereden, 40 was het maximale. “De kleilaag was instabiel geworden. Het werd gewoon te gammel. Bij een te hoge snelheid ging het spoor golven. Als we gewoon waren doorgereden, hadden we ontsporingen gekregen.”

Telkens probeerde ProRail het spoor op te lappen. “Er is veel gesleuteld de afgelopen jaren om het spoor overeind te houden”, weet Verkuil. “Maar we hebben bij onderhoud gemerkt dat het spoor steeds slechter werd door de kleilaag. Klei is mooi spul, maar heel gevoelig voor droogte en water. Het is net als op de kleuterschool: wordt het droog is het keihard, is het nat dan kun je het kneden. Het is heel kwetsbaar.”