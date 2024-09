Renovatie openluchtzwembad Staalbergven van tafel, plannen veel te duur

Zwembad Het Staalbergven wordt niet gerenoveerd. Dat heeft de gemeenteraad van Oisterwijk donderdagavond besloten. De raad vindt 6 miljoen en jaarlijks bijna twee ton extra voor het opknappen van het oude chloor- en natuurbad, veel te veel geld. Ze vindt dat er een nieuw plan moet komen voor een buitenbad op een andere, meer rendabele plek in de gemeente.

Het was een spannende vergadering voor Oisterwijk. Er is de afgelopen maanden fanatiek actie gevoerd voor het openhouden van het bad dat nu nog midden in het natuurgebied de Oisterwijkse bossen en vennen ligt. Een petitie om het zwembad te behouden werd door bijna 5000 mensen ondertekend. Maar de kosten van de renovatie van het zwembad waren voor een grote meerderheid van de raad te hoog en het risico te groot.

De drie chloorbaden van Het Staalbergven zijn al een paar jaar dicht omdat ze chloor lekten in de natuur van de Oisterwijkse bossen. De lekken zijn ontstaan door te weinig onderhoud van de gemeente. En dit jaar mocht ook het natuurven niet open, omdat het water te hoog stond en het daardoor gevaarlijk was voor zwemmers.

Een plek die de natuur minder belast

Er wordt al jaren gediscussieerd in de Oisterwijkse politiek over wat er met het zwembad moet gebeuren. Donderdagavond sprak de gemeenteraad het definitieve oordeel uit. Er mag geen zes miljoen besteed worden aan het opknappen van voornamelijk de chloorbaden. Een meerderheid van de raad stemde voor een motie waarin gevraagd wordt een alternatief voor het Staalbergven te zoeken.

Het natuurbad mag eventueel wel open blijven maar voor de chloorbaden moet een andere plek gezocht worden. Een plek waar meer horeca gevoerd mag worden en die de natuur minder belast. De gemeente zou het contract met natuurmonumenten moeten openbreken.

Een enorme domper voor wethouder Dion Dankers, die het geld er best voor over had. “Zwembaden zijn een sociale en publieke voorziening, geen verdienmodel. Het mag geld kosten van dit college.”

Volgens Dankers valt het met de risico’s wel mee. Nadeel is dat hij in de begroting blijkbaar geld gereserveerd heeft voor het zwembadplan, maar nog niet precies kan zeggen waar het geld vandaan komt. Vooral het financiële plaatje is volgens de meerderheid van de raad een te groot risico.

Kan lang duren voordat er weer een zwembad is

Het kan nu nog wel even duren voordat er weer gezwommen kan worden in Oisterwijk. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat ze liever niet heeft dat het Staalbergven alleen als natuurbad geopend gaat worden. En een nieuwe plek voor de chloorbaden is niet één, twee, drie gevonden. Volgens wethouder Dankers kan het 5 a 10 jaar duren voordat de toeristische gemeente Oisterwijk weer een openbaar buitenbad heeft.

"Zwaar teleurgesteld is een understatement" zegt Stefan Rossieau van de Actiegroep Hard voor 't Staal. "Ik ben er kapot van. Vooral het gemak waarmee een meerderheid van de raad achter een onrealistisch plan van VVD en CDA staat zorgt ervoor dat het Staalbergven voor altijd gesloten wordt en we waarschijnlijk een jaar of tien moeten wachten op een vervangend zwembad, als dat er al gaat komen."