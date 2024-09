'Bridge to Liberation' over tachtig jaar vrijheid: beleef het live mee

De geallieerden hadden tachtig jaar geleden maar een wens: vanuit Valkenswaard oprukken naar de brug bij Arnhem en dan massaal doorstoten naar Hitler-Duitsland. Maar de gewaagde aanval mislukte. De route ging over bruggen en kanalen. 'Bridge to Liberation' gaat daar ook over. Het is een voorstelling met muziek, zang en dans over tachtig jaar vrijheid. Omroep Brabant zendt de voorstelling vrijdagavond live uit.

De show is op een drijvend podium met groot scherm en de John Frostbrug als achtergrond. Er zijn optredens van Karsu, SEF, Jaap Reesema en Thomas Oliemans. Dat doen ze samen met Phion, het orkest van Gelderland en Overijssel en met dansende kunstenaar Jurriën Schobben van Introdans. Hij toont met een speciale dansvoorstelling de gevolgen van oorlog. Kanalen als goede verdedigingslinies

Verhalenverteller Welmoed Sijtsma neemt het publiek mee met de belevenissen van Max Wolff, een van de weinige nog levende veteranen van de Prinses Irene Brigade. 20 september 1944, exact tachtig jaar geleden trok die brigade de grens over bij Borkel en Schaft, richting Eindhoven en Arnhem. België en Nederland hebben veel kanalen. De Duitsers zagen die als een goede verdedigingslinie. Ze groeven zich in bij zowat elk kanaal en bij elke rivier. Van het Wilhelminakanaal, De Mark, Zuid-Willemsvaart en De Zoom tot aan het Oude Maasje en De Dommel. Mislukte aanval

Operatie Market Garden draaide om die strategische bruggen. Met parachutisten wilden de geallieerden vanaf 17 september 1944 snel alle bruggen veroveren van Valkenswaard tot en met Arnhem. Een grondleger kon dan snel over de Rijn naar Hitler-Duitsland. Maar de laatste brug werd niet veroverd en daarmee mislukte de aanval. Market Garden staat beter bekend als 'De Slag om Arnhem'. Het verhaal is bekend geworden door het boek 'Een brug te ver', van Cornelius Ryan. In 1977 werd er een spectaculaire gelijknamige Hollywoodfilm over gemaakt. De brug die in september 1944 moest worden veroverd maar niet werd gehaald, is vrijdagavond het decor van een speciaal herdenkingsprogramma: Bridge to Liberation. 'Bridge to Liberation' is vrijdagavond live te zien vanaf 20.30 uur op Omroep Brabant tv en op Brabant+