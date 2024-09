Is Joep de beste hockeyer van de wereld? 'Er zit nog meer in het vat'

Of hij de beste hockeyer ter wereld is? Joep de Mol (28) uit Berkel-Enschot schrok toen hij hoorde dat hij genomineerd is voor die eervolle titel van de internationale hockeybond FIH. “Ik weet dat ik een goed seizoen heb gedraaid, maar je had van de Nederlandse ploeg meer jongens kunnen noemen.” Een verhaal over Brabantse nuchterheid, anders verdedigen en video's kijken.

Dat zijn naam samen met vier anderen op het lijstje staat, noemt Joep een eer maar hij blijft bescheiden. “Hartstikke mooi om genomineerd te zijn natuurlijk maar onze olympische titel was een teamprestatie, niet dat er iemand bovenuit stak.” De Brabander is in de beste vorm van zijn leven. Hoe anders was het toen hij het laatste WK niet werd geselecteerd door bondscoach Jeroen Delmée. “Dat was dat voor mij het moment om de knop om te zetten. Het was aanpassen of wegwezen. Mijn positie achterin is hetzelfde, ik vervul hem wel heel anders. Ik denk dat er nog steeds veel van mij wordt verwacht aan de bal, maar ook zonder. Kijk naar de Olympische Spelen, daar hebben we steengoed verdedigd.”

"Ik ben bijna obsessief aan de slag gegaan."

Niet alleen op het veld zette de verdediger van Oranje-Rood in Eindhoven grote stappen. “Ik ben anders naar het spelletje gaan kijken en bijna obsessief aan de slag gegaan. Ook ben ik meer de gym in gegaan. Een ander voorbeeld is dat ik vaker video’s van mijn spel terugkijk op zoek naar verbeterpunten."

Hockeyer Joep de Mol verdedigt de Duitse Hannes Mueller in de finale (foto: ANP/Remko de Waal).

Joep is hongerig om een nog hoger niveau aan te tikken. "Er zit voor mij meer in de tank, ik zie punten waarin ik sterker kan worden. Het vuurtje om een betere speler te worden, is niet gedoofd.” Na een prachtige zomer met olympisch goud was het even schakelen toen hij thuiskwam. “Je bent als groep jarenlang intensief bezig geweest richting de spelen met dat ene doel. Tijdens het toernooi zelf gaat alles op het scherpst van de snede en werk je met allemaal gasten die op en top prof zijn. Je pakt die gouden plak, eigenlijk realiseer ik me nog steeds niet altijd wat we hebben neergezet.”

"Ik blijf die nuchtere Brabander."