Na 20 jaar huren moeten ineens de sleutels terug: 'Onacceptabel'

Huurders van garageboxen in Veldhoven zijn verbijsterd. Ze moeten van Woonbedrijf ineens hun garagebox opgeven. De veertien garages worden gesloopt zodat er een weg kan komen. De huurders krijgen tot 1 oktober tien uur 's morgens de tijd om de garagebox schoon en leeg op te leveren. Marcel van den Broek huurt al twintig jaar twee garages in de Polderstraat in Veldhoven. “Het had iets menselijker gemogen.” De huurders zochten het uit en kwamen erachter dat dit helemaal niet zo mag.

“In dit geval is de houding van het Woonbedrijf knap belabberd”, zegt Van den Broek. “Ik vind niet dat je zo met mensen om moet gaan.” Zijn garagebox puilt uit met allerlei meubels en voorwerpen. “Er staat voor twintig jaar spullen in. We hebben geen zolder of schuur. Kerstspullen staan bij ons in de garage. De fietsen. Als je iets moet hebben, loop je naar de garage.” Zijn vrouw Mary van den Broek neemt het hoog op. “Ik ben heel strijdbaar. Ik vind dit geen stijl. Ik heb hier twintig jaar met veel plezier gebruik van gemaakt, maar dat genot wordt mij nu wel afgenomen.” De bewoners zijn verbaasd, omdat de garageboxen vorig jaar nog zijn opgeknapt. De garages moeten verdwijnen zodat er een weg kan komen naar een deel in de wijk met 85 nog te bouwen appartementen. Vrij dwingend is de huurders in een aangetekende brief eind augustus aangegeven dat ze de garagebox moeten ontruimen. Vetgedrukt staat er dat ze tot 1 oktober 10.00 uur de tijd hebben om de sleutels af te geven.

Mary van den Broek bij de garagebox die ze al twintig jaar huurt (foto: Rogier van Son).

Woonbedrijf wil de vaart erin houden en laat in een reactie aan Omroep Brabant weten: "De werkzaamheden moeten echt opgestart worden op korte termijn en daarvoor moeten de garages leeg zijn. We begrijpen dat het kort dag is voor de huurders van de garageboxen en dat dit geen fijne boodschap is." In het voorjaar van 2025 moet de bouw starten.

"Mensen zijn terneergeslagen hierdoor."

Huurder Jean-Paul Ramaekers schakelde zijn rechtsbijstand in en kwam tot de conclusie dat het helemaal niet zo mag. De huurders hebben recht op ontruimingsbescherming waardoor ze twee maanden langer de tijd krijgen om de garage leeg te halen. “We hebben hier recht op. We hoeven pas 1 december de sleutel in te leveren.” Ramaekers gaat zijn sleutel dan ook niet begin oktober inleveren. Hij liet het Woonbedrijf weten dat hij ontruimingsbescherming heeft en kreeg als reactie: "Wij zouden het nog steeds op prijs stellen als u de sleutels zo spoedig mogelijk inlevert zoals we ook hebben bedoeld in onze brief." “Het is onacceptabel", zegt Ramaekers. "Mensen zijn terneergeslagen hierdoor. Het is niet mogelijk om de garage in zo’n korte tijd leeg op te leveren. Het is totaal niet sociaal. Woonbedrijf is een sociale woningcorporatie. Dit heeft niets meer met het sociale aspect te maken.”

Jean-Paul levert de sleutel van de garagebox begin oktober niet in (foto: Rogier van Son).

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, vindt dit niet netjes. “Woonbedrijf had in de opzegbrief erbij moeten vermelden dat de huurders nog twee maanden ontruimingsbescherming hebben. Ze weten dit dondersgoed”, zegt een woordvoerder. Het Woonbedrijf geeft toe dat de huurders maanden langer de tijd hebben om de garagebox leeg te halen. “Er is inderdaad sprake van ontruimingsbescherming”, laat een woordvoerder weten. “Dat moeten we volgende keer misschien wel vermelden.” Jean-Paul Ramaekers wacht af waar het Woonbedrijf mee komt. “Als het nodig is en als er geen medewerking wordt verleend, ga ik gerechtelijke stappen ondernemen. Ik vind dat er ook een alternatief moet worden geboden.”

De garageboxen zijn vorig jaar nog opgeknapt (foto: Rogier van Son).