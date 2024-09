Verzetsheldin Mientje Proost zet publiek aan tot nadenken in 'Tweestrijd'

Wat zou jij doen? Overleven of in verzet komen? Mientje Proost uit Bergen op Zoom koos voor het laatste en betaalde daarvoor een hoge prijs. Tachtig jaar later is de Bergse verzetsheld nog steeds springlevend als een bron van inspiratie voor middelbare scholieren in de stad. Haar verhaal en andere indrukwekkende gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting van Bergen op Zoom worden door jongeren verteld in het theaterproject Tweestrijd.

“Het is jammer dat ze er niet meer is, want ze zou dit geweldig hebben gevonden”, zegt Marlies Hooyschuur-Houtman (74). Ze is de dochter van Mientje die tijdens de Tweede wereldoorlog levensgevaarlijk en belangrijk koerierswerk deed voor het verzet. Nadat Mientje was verraden, verbleef ze twee jaar lang in verschillende kampen onder erbarmelijke omstandigheden in Duits gevangenschap.

Zeven maanden zat Mientje eenzaam opgesloten in een Scheveningse cel waar ze nauwelijks te eten kreeg. Het kleine beetje voedsel dat ze wel kreeg, deelde ze zelfs via een klein gaatje in de celmuur met een medegevangene naast haar. Mientje zou lekkere maaltijden kunnen krijgen wanneer ze zou praten. Ook dreigden de nazi’s haar met het oppakken van haar vader en moeder, maar Mientje zwichtte niet en zweeg.