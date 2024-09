Frank Verhallen stort zich na Youp van 't Hek nu op Seth Gaaikema

De eerste versie van zijn biografie over Youp van 't Hek besloeg maar liefst 1300 pagina's. Maar dat vonden ze bij de uitgeverij toch te gek. Schrijver Frank Verhallen, oprichter van het Koningstheater in Den Bosch en de Koningstheater Academie ging grondig te werk. Drie keer reed hij met zijn toch niet zo heel kleine auto naar Amsterdam om bij 'Hekwerk Producties' het archief op te halen, zestig kratjes vol. Uiteindelijk heeft hij zich weten te 'beperken' tot ruim 500 pagina's. En een volgend project dient zich aan: een biografie over cabaretier Seth Gaaikema, die in 2014 in zijn woonplaats Schijndel overleed. Frank Verhallen vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Verhallen is al tientallen jaren bevriend met Youp van 't Hek. De cabaretier heeft zelfs zijn huwelijk in 2014 voltrokken. Al in 1994 zei hij tegen Van 't Hek dat hij zijn biografie wilde schrijven. "Dat doe je maar als ik dood ben of bijna dood", reageerde deze toen. Toch kwam de cabaretier er in 2018 op terug toen hij besloten had op zijn 70e te stoppen. "Nu kan het wel", sprak hij. Verhallen: "We hebben wel afgesproken dat hij niet over mijn schouder zou meekijken en dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft eigenlijk niets veranderd."

"Ik ben een bewonderaar, maar geen fan."

Dat wil niet zeggen dat er in het boek geen kritische noten worden gekraakt. "Ik ben een bewonderaar, maar geen fan", zegt Verhallen. Ook als criticus bij dagblad Trouw gaf hij Youp van 't Hek weleens een mindere recensie. "En dan zag ik hem 's avonds, en dan dacht ik: dit wordt geen leuke avond, maar dan zei hij er helemaal niks over." Met Freek de Jonge, over wie Verhallen ook een boek schreef, had hij andere ervaringen. "Die belde dan als ik kritisch had geschreven en dan zei hij: maar die en die vindt iets heel anders." Ook Seth Gaaikema kon kwaad zijn op Verhallen als die hem in zijn ogen onrecht deed in de krant. "Dan ging ik bij hem eten in Schijndel om het uit te praten, en dan kon hij echt van boosheid met het bestek gooien. En dan zei ik: dit zou je op het podium eens vaker moeten laten zien. Nou, dan werd hij nog kwaaier." Voor de biografie van Seth Gaaikema krijgt hij van diens partner Peter Biemans alle medewerking. Ook hier kan hij beschikken over alle archieven en zelfs over de dagboeken van Seth Gaaikema. De biografie over Youp van 't Hek is begin deze maand verschenen onder de titel 'Je leven spelen' .