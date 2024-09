Ihattaren gaat 'voor het hoogst haalbare' bij RKC

Mohamed Ihattaren is geen speler die zomaar anoniem mee wil voetballen met RKC Waalwijk. De 22-jarige middenvelder hoopt zo snel mogelijk in actie te komen voor de Waalwijkers en is ambitieus. "Ik ga voor het hoogst haalbare."

Bij de perspresentatie van Ihattaren vrijdagmiddag in het Mandemakers Stadion was het flink druk. De comeback van het voormalige supertalent van PSV is hot news in de voetballerij. "Ik heb een goed gesprek gehad met technisch directeur Mo Allach en trainer Henk Fraser. Ik voel heel veel vertrouwen en warmte en ben enorm blij dat ik hier de kans krijg. Maar ik ben hier niet alleen voor mezelf, ik wil ook de club helpen."

Ihattaren op de training (foto: ANP)

In het seizoen 2021/2022 kwam hij voor het laatst in actie in competitieverband als speler van Jong Ajax. De afgelopen seizoenen liepen avonturen bij Juventus, Sampdoria en Slavia Praag uit op teleurstellingen. Daarnaast kwam hij regelmatig negatief in het nieuws vanwege misdragingen buiten het veld. De laatste maanden heeft hij echter keihard gewerkt aan een terugkeer als prof. "Op jonge leeftijd heb ik fouten gemaakt. Ik ben blij dat ik nu weer lekker kan voetballen, dat doe ik het allerliefst. Vele dagen heb ik in Almere getraind om fit te worden en daarnaast krijg ik mentale hulp."

"Minuten maken kan snel gebeuren."

De Utrechter hoopt zo snel mogelijk in actie te komen voor de Waalwijkers. "De medische keuring verliep goed en ik heb al met de groep meegetraind. Ik kijk er naar uit om eindelijk weer minuten te gaan maken, het kan snel gebeuren. Dit is voor mij de eerste stap om weer toe te werken naar mijn topniveau. De komende jaren wil ik een stijgende lijn zien en dan zie ik vanzelf wel waar ik op dat moment sta."

Ihattaren op de training (foto: ANP)

Ihattaren op de training (foto: ANP)

"Speciale spelers zijn voor doodgewone mensen moeilijker te begrijpen."