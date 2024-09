Suikerbaron bouwde ooit deze kapitale villa, nu staat ze te koop

Veel pracht en praal, mooi gedecoreerde plafonds en sierlijsten langs deuren en kozijnen. Deze rijksmonumentale villa staat te koop in Etten-Leur en stamt uit 1895. Maar van een tochtig oud pand is absoluut geen sprake. Het landhuis is voorzien van alles wat je in een nieuwbouwhuis verwacht. Maar het mooiste van alles is misschien nog wel het verhaal achter deze villa in hartje Leur.

Maar nu hun vier kinderen zijn uitgevlogen, is het huis met een inhoud van ruim 1700 kubieke meter wel erg groot geworden. Dat is ook de reden dat het stel de slaapkamers van de kinderen al heeft omgetoverd tot bed& breakfast. En inderdaad, als je de foto's van deze slaapkamers ziet zijn het net hotelkamers: om door een ringetje te halen.

Het landhuis, mét torentje, is een bezienswaardigheid en staat bekend als Villa van Voss. De huidige eigenaren wonen acht jaar op deze bijzondere plek aan het Lichttorenhoofd. “We zien het als een voorrecht dat we hier mogen wonen."

En er is lekker geleefd in dit gebouw, bewijst de meer dan honderd jaar lange geschiedenis. Het was suikerbietenbaron Sybrand Heerma van Voss die deze kapitale villa in 1895 liet bouwen voor zijn zoon Ulbo. Sybrand was een vooruitstrevend ondernemer, hij had een van de eerste bietenfabrieken met elektra en een eigen telefoon.

Het stel is nu van plan om een groot deel van het jaar in het buitenland te gaan wonen. “Het is te groot om zo'n lange tijd van het jaar leeg te staan. Dit huis verdient het om lekker in geleefd te worden, net zoals wij dat acht jaar lang hebben gedaan”, vertelt de eigenaar die liever niet met naam genoemd wordt.

Op het moment dat zijn fabriek veertig jaar bestond, liet hij een Franse piloot overkomen met z'n toestel dat vervolgens in Leur de lucht in ging. Het was in 1909 het eerste vliegtuig dat opsteeg in Nederland. Op het moment dat hij z'n fabrieken verkocht, liet hij arbeiders delen in de winst.

Zijn zoon verliet de villa in 1914, Van Voss schonk het landhuis aan de gemeente en het werd een kindertehuis. De wees Marinus van der Lubbe kwam daar op 13-jarige leeftijd terecht. Deze jongeman werd in 1933 wereldwijd bekend omdat hij het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand zou hebben gestoken. Hij moest dat bekopen met de dood.

Het kindertehuis verdween tijdens de oorlog, het huis raakte in verval. “We hebben foto's gezien van die tijd dat er bomen uit de ramen groeiden. Een nieuwe eigenaar heeft alles later in ere hersteld en weer bewoonbaar gemaakt.”