Van de held bij NAC, naar jaren in de bak? Klinkt als een slechte grap, maar zou zomaar werkelijkheid kunnen worden voor ex-profvoetballer Ronnie S. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de invoer van duizenden kilo's coke. Hoe 'ie dat deed? En welke rol zijn familie in het drugsimperium speelde? Dat zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

