Zo helpt Janine als influencer graag anderen om fitter te worden

Veel mensen nemen zich voor om meer te sporten en gezonder te eten. Maar zo eenvoudig is dat niet. Fitness-influencer Janine Smulders (21) uit Eindhoven biedt de helpende hand. Ze geeft tips en laat zien hoe je gezond en fit door het dagelijkse leven kunt gaan. En dat blijft niet ongezien. Janine heeft op Instagram en TikTok intussen tienduizenden volgers met wie ze tips over fitness en gezonde voeding deelt.

"Ik vind het fijn als ik anderen kan helpen met fitter worden of afvallen. Vroeger toen ik zelf gezonder wilde eten en fitter wilde worden, miste ik zo'n rolmodel. Nu ben ik dat voorbeeld voor anderen", vertelt Janine.

"Ik wil laten zien dat gezond leven op een goede manier kan."

Ze heeft altijd al interesse gehad in voeding en sport. Toen de coronapandemie uitbrak, zat Janine veel thuis en kwam ze op het idee om die interesse te delen op social media. "Ik wilde een voorbeeld zijn voor jonge meiden die op social media vaak een onrealistisch beeld te zien krijgen over afvallen en fit zijn. Ik wil laten zien dat gezond leven op een goede manier kan en dat het te combineren is met bijvoorbeeld het studentenleven." In haar video's giet ze alle tips in een leuke vorm. Ze speelt vaker een herkenbare situatie na en laat dan zien hoe je het anders en dus gezonder kan doen. "Door mijn tips zo aantrekkelijk mogelijk te maken, bereik ik veel beter mijn doelgroep."

Influencers die zich bezighouden met fitness en voeding krijgen vaak te maken met negatieve kritiek. De klacht is dat ze een slechte invloed uitoefenen op hun volgers als het gaat om lichaamsbeeld en zelfvertrouwen. Dit merkt Janine ook: "Maar foto's en video's over fit worden en afvallen verschijnen ondanks al die negatieve reacties toch wel op social media. Dan wil ik juist de persoon zijn die laat zien hoe je het op een goede manier kunt doen."

"We zien dat kinderen producten proberen die in vlogs voorbijkomen."

Dat streven van Janine is geen luchtfietserij. Uit onderzoek van Tilburg University blijkt namelijk dat influencers een belangrijke rol kunnen spelen in iemands leven en iemands voedingspatronen. Frans Folkvord, communicatiewetenschapper aan de universiteit, deed vier jaar lang onderzoek naar gezonde voedselmarketing bij kinderen tussen de zeven en dertien jaar oud. Hij onderzocht of influencers ervoor konden zorgen dat kinderen meer groente en fruit gingen eten. Dat bleek zo te zijn. "We zien dat kinderen de neiging hebben producten te proberen die ze in vlogs zien", zegt Folkvord. Dit effect werkt ook andersom volgens hem. Als influencers ongezond eten promoten, zorgt dat ervoor dat de kinderen ook ongezonder gaan eten.

