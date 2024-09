Parkeergarage weer open na brand, maar niet alle bewoners kunnen naar huis

We zijn ruim negen maanden verder, maar de brand aan de Velderwoude in Den Bosch voelt voor de bewoners nog als de dag van gisteren. De brand ontstond in de parkeergarage, waardoor de woningen daarboven ook verwoest werden. De garage is inmiddels opgeknapt en werd vrijdagmiddag weer geopend. "Ik durf het geen hoogtepunt te noemen, maar wel een eerste stap", zegt Nelleke van Wijk, bestuurslid van de VVE.

Hoewel de garage en veel woningen inmiddels gerenoveerd zijn, is er in die zeven appartementen nog weinig veranderd. "Overal liggen de kranten nog open, het kopje koffie staat te beschimmelen. Er mag niemand in, want het staat op instorten. Hieronder is de parkeergarage en daar stonden lange tijd nog verbrande auto's van de mensen uit deze appartementen."

Bij Nelleke van Wijk staat de avond van de brand in haar geheugen gegrift. "Ik zie nog steeds zwarte wolken voor me, elke keer als ik hier voorbij loop. We moesten in allerijl vertrekken. Het ging zo snel", vertelt ze, terwijl ze voor het complex met verwoeste appartementen staat.

Op 17 januari vloog een auto in een parkeergarage aan de Velderwoude in brand. Boven de parkeergarage ligt een complex met 52 woningen en 43 appartementen. Bewoners van 22 woningen mochten lange tijd niet terug naar hun huis vanwege instortingsgevaar. In de afgelopen maanden zijn enkele woningen gesloopt en opnieuw opgebouwd, maar zeven appartementen zijn nog altijd onbewoonbaar.

Henrike heeft na de brand met haar twee zoons in een bungalow gewoond in Cromvoirt. "Veel mensen denken dat de gemeente je helpt, maar dat is niet zo bij een eigen koophuis", vertelt ze. Omdat de bungalow te klein was voor drie mensen, woont ze nu met haar kinderen in een huurwoning schuin tegenover hun verwoeste huis. "Gelukkig konden we hier terecht."

Het voelt voor Henrike erg dubbel. "Ik ben blij dat we een dak boven ons hoofd hebben, maar je kijkt wel uit op je eigen huis waar je eigenlijk hoort te wonen. Dat doet wat met je", zegt ze. "En het duurt nog wel even. De verwachting is dat de huizen in juni 2026 worden opgeleverd en dat we er in 2027 in kunnen. Maar er is nog heel veel onduidelijkheid over wat wel en niet kan."

Henrike, Nelleke en de andere bewoners hopen dat de bouw geen vertraging oploopt, want in 2027 ben je drie jaar verder na de brand. "We hebben een opstalverzekering met z'n allen. Daaruit wordt voor drie jaar de huur betaald voor mensen die nu ergens anders wonen. Er zitten bijvoorbeeld mensen op een park in Cromvoirt, maar de hypotheek loopt ook gewoon door", legt Nelleke uit.

Ondanks alles kijken ze positief naar de toekomst. "Het is een onzekere periode, maar we zijn gezond. De parkeergarage is nu open en dat is fijn. We kunnen weer parkeren", besluit Henrike. "Je wil natuurlijk meer, maar dat kan nu gewoon nog niet."