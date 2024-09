Groep tieners opgepakt voor meerdere berovingen

Vijf jongens die verdacht worden de afgelopen maanden meerdere berovingen te hebben gedaan in de omgeving van Bladel, zijn opgepakt. Dat maakte de politie vrijdag bekend. Ze beroofden in de maanden augustus en september als groep verschillende mensen.

De politie wil onderzoeken wat de rol van elk van de jongens is geweest bij de reeks berovingen of pogingen daartoe. Ze sloegen toe in Bladel, Reusel en Hapert.

De tieners zijn allemaal tussen de 13 en 16 jaar oud en wonen in de omgeving van de plaatsen waar de berovingen plaatsvonden.