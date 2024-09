Muurschildering geeft het drama weer van Moederheil

Vlak bij de plek waar vroeger in Breda het historische gebouw van Moederheil of Valkenhorst stond, is vrijdag een muurschildering onthuld. Twee handen, van een moeder en kind, reiken naar elkaar maar kunnen elkaar niet vinden. Het gouden koord dat ze moet verbinden is gebroken. Het moet de geschiedenis van het doorgangshuis Moederheil verbeelden. De plek waar ongehuwde moeders en hun kinderen vaak gedwongen van elkaar werden gescheiden.

“De muurschildering geeft heel goed weer wat er in Moederheil gebeurd is”, zegt Brigitte Nijstad. Ze werd in 1967 geboren in Moederheil en van haar moeder gescheiden. Dat gebeurde in die tijd veel vaker. Ongehuwde moeders werden onder grote druk gezet om hun kinderen af te staan. Dat heeft bij moeders en kinderen veel pijn gedaan en trauma’s opgeleverd.

Emmy van Schalkwijk is in 1965 in Moederheil geboren en gescheiden van haar moeder. Ze vindt het een emotionele dag: “Het raakt me omdat we met kunst kunnen laten zien wat we niet kunnen zeggen. Het gaat om gescheiden worden van je moeder en je vader, losgerukt worden van je wortels en van je bestaansrecht.”

De initiatiefnemers voelen dat er een vorm van erkenning is, omdat de gemeente de muurschildering heeft laten maken. “Dat is voor ons heel belangrijk”, zegt Emmie van Schalkwijk. “Voor zover wij weten is dit de eerste gemeente die zich publiekelijk verbindt met onze geschiedenis. Brigitte Nijstad: "Het is erkenning dat we er mogen zijn. Dat is heel belangrijk want, we hebben er nooit mogen zijn.”

Omroep Brabant heeft in 2022 de documentaire 'Het geheim van Moederheil' gemaakt. Die kun je hieronder bekijken of op onze app Brabant+.