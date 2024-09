FC Den Bosch koploper in eerste divisie: 'Mooiste kutclub van het land'

“Wij staan bovenaan”, zongen de supporters van FC Den Bosch vrijdagavond tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. In een bijna uitverkocht Stadion De Vliert wonnen de Bosschenaren met 1-0 en daardoor zijn ze koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De fans dromen van het hoogste niveau, maar blijven vooralsnog realistisch. “Er ligt een mooi plan, maar voor de Eredivisie hebben we een paar jaar nodig”, zegt Alexandros Moundreas.

Alexandros kwam achttien jaar geleden voor de liefde vanuit Griekenland naar Nederland, trouwde met een Bossche en werd ook verliefd op FC Den Bosch. Hij zit vaak op de tribune en schreef een aantal boeken over supporters en clubiconen met blauw-wit bloed. “Ik heb veel vertrouwen in het huidige beleid. Er zijn nieuwe investeerders, met David Nascimento hebben we een uitstekende trainer en er is een mix van ervaren spelers en talenten.”

Alexandros Moundreas en Wout Kennis.

De laatste twee seizoenen eindigde FC Den Bosch als negentiende. Dit seizoen is het dus genieten voor de supporters, onder wie Wout Kennis. “Het grote verschil met vorig jaar is dat we doelpunten kunnen maken. Je kunt zo goed voetballen als je wil, maar als je niet scoort, heb je niks. Ik had niet zoveel met onze vorige trainer Tomasz Kaczmarek, het gaat nu veel beter.”

Edwin Smolders, vrijwilliger bij FC Den Bosch.

Edwin Smolders is binnen FC Den Bosch bij velen bekend als vrijwilliger. Bij de huidige ploeg ziet hij de gewenste Bossche mentaliteit. “Borst vooruit, keihard werken en voetballen om te winnen, niet om niet te verliezen. Zoals het clublied al zegt: ‘Met heel mijn hart’. Niet bang zijn voor een vies broekje, al is dat lastig met kunstgras. Attractief voetbal, herkenbare spelers en een herkenbaar systeem, dat willen we graag zien.”

"Er lopen weer jongens en meisjes met clubshirts in de stad."

De Vliert zit dit seizoen iedere wedstrijd zo goed als vol. Edwin: “Dat was eind vorig seizoen ook zo, iedere verliesbeurt kwamen er meer mensen naar het stadion. Het leeft en dan zijn de prestaties nu ook nog eens goed. We zien weer jongens en meisjes in de stad lopen met shirts van FC Den Bosch. Stap voor stap groeien we als club. Waar dit gaat eindigen? Er is ieder jaar een verrassing in deze competitie, het zou mooi zijn als wij dat dit jaar zijn. Maar eerst maar eens kijken hoe het de komende maanden loopt.” De vier vrienden Deen, Tijme, Loet en Wout zijn trotse jeugdige fans, allen met een shirt van FC Den Bosch. Alle vier denken ze dat hun club mee gaat doen om de bovenste plaatsen. “Ik denk zelfs dat we eerste gaan worden”, zegt Tijme.

"We zijn fan van de mooiste kutclub van het land."