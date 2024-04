Aziaten investeren in FC Den Bosch: 'De club naar een hoger niveau tillen'

Na de Georgische eigenaar Kakhi Jordania en een meerderheidsbelang van Amerikaanse aandeelhouders in 2021, komt FC Den Bosch nu deels in handen van Aziatische investeerders. Opnieuw dus buitenlanders die geld in de Bossche club steken. Maar dat was geen garantie voor succes, zo wees het recente verleden uit. Volgens de nieuwe technisch directeur Bernard Schuiteman zijn het nu partijen die graag de Bossche club verder willen helpen. "Het zijn geen mensen die zeggen: Hier heb je een paar miljoen, doe maar wat."

Rustig is het al jaren niet bij FC Den Bosch. Met Jordania aan de macht verliep het sportief gezien tijdelijk goed, maar toen de KNVB geen groen licht gaf voor een overname, eindigde de relatie in een vechtscheiding. Onder de Amerikanen moest het allemaal beter worden. "Ons gezamenlijke doel is binnen afzienbare tijd weer meedoen om de bovenste plekken in de Keuken Kampioen Divisie, een duurzame, gezonde bedrijfsvoering en een sterke organisatie neerzetten die klaar is voor de toekomst", aldus toenmalige algemeen directeur Rob Almering in 2021. Sportief gezien gaat het echter al jaren zeer matig. Dit seizoen staan ze negentiende en op die plek eindigden ze vorig seizoen ook. Daar komt bij dat een aantal Amerikaanse aandeelhouders niet voldeed aan de financiële verplichtingen. Eind maart van dit jaar maakte FC Den Bosch bekend dat de Amerikanen vertrekken en dat vier nieuwe -nu blijkt Aziatische- aandeelhouders de betalingsverplichtingen overnemen en in de club gaan investeren. Wederom buitenlandse investeerders dus en opnieuw mooie woorden. "De nieuwe aandeelhouders zullen de komende seizoenen voor de nodige stabiliteit zorgen door tijdig het budget te waarborgen", aldus FC Den Bosch.

"Stap voor stap de club naar een hoger niveau tillen."