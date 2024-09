Voorzitter Brabantsedag neemt na 10 jaar afscheid: 'Was een voorrecht'

Boukje van Ettro stopt als voorzitter van de Brabantsedag. De afgelopen tien jaar lang was ze in die rol betrokken de grote theaterparade in Heeze. "Was een groot voorrecht."

De carrière van Van Ettro startte al lange tijd voor ze voorzitter werd. Al 21 jaar geleden werd van Ettro was ze voor het eerst actief voor de Brabantse dag. "Het was een groot voorrecht om deze rol zo lang te mogen vervullen," vertelt Van Ettro. "We hebben samen iets neergezet waar heel Heeze trots op kan zijn", zo schrijft ze verder in een statement. "De kracht van dit evenement zit in de enorme betrokkenheid van iedereen die zich het hele jaar door inzet." Elk jaar werken honderden vrijwilligers, 16 wagenbouwersgroepen en 2.000 acteurs aan het culturele spektakel. Nieuwe voorzitter

Een decennium lang stond de Brabantsedag onder haar voorzitterschap, maar nu maakt Van Ettro dus plaats voor haar opvolger. Dat is Luc van der Veen. Ook niet bepaald een nieuwkomer overigens: hij is al ruim dertig jaar betrokken bij het evenement. Volgens Heeze-Leende24 wil hij werk maken van verduurzaming en het aantrekken van nieuwe generaties, maar ook de traditionele waarden koesteren. De Brabantsedag hoeft Van Ettro overigens niet helemaal te missen. Ze blijft wel actief in themacommissie. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Fotoreportage: de Mooiste Momenten van de 65ste Brabantsedag in Heeze