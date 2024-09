'Efteling-show Raveleijn blijft voorlopig tóch te zien'

De Efteling stopt voorlopig nog niet met de openluchtshow Raveleijn. Dat meldt Looopings. Ingewijden zouden aan de pretparkwebsite hebben laten weten dat de voorstelling in ieder geval in 2025 nog te zien zal zijn. Wat er daarna met de show gebeurt is onzeker.

Volgens Looopings wilde de Efteling eigenlijk dat er binnenkort al een einde zou komen aan Raveleijn. Na veertien jaar zou begin 2025 het doek definitief moeten vallen. De show zou een nieuwe vorm moeten krijgen, bijvoorbeeld als doorloopattractie. Looopings meldt dat de raad van commissarissen voorlopig een stokje voor deze plannen heeft gestoken, mogelijk om financiële redenen. Park wil van show af

Wat er na 2025 gebeurt met Ravelijn blijft onduidelijk. Het management zou nog steeds van de voorstelling af willen. Met name door de rol van dieren daarin. Die zorgden er de afgelopen jaren voor de dat show meerdere keren negatief in het nieuws kwam. Zo keerde de Partij voor de Dieren zich in 2019 tegen de show, omdat paarden met een brandende deken op hun rug moesten galopperen. In datzelfde jaar verstoorden dierenrechtenactivisten de show. Vier jaar later, in 2023 deden ze dat weer. In dat jaar brak er ook tot twee keer toe brand uit in het decor van de voorstelling en raakte een stuntman gewond na een val van zijn paard.