Alle Stijnen verzamelen, dit is het FeStijn in Breda

Bijna vijfhonderd mannen met de naam Stijn. Dat is het, dat is de club: StijnmaarFijn. Met ruim drieduizend volgers op Instagram, eigen shirts met opdruk en een groepsapp met alle leden, houden deze Stijns jaarlijks een FeStijn. Een dagje bier drinken, voor iedereen die Stijn heet.

Het is allemaal begonnen in 2017. 'Van Liempt', zoals één van de opperstijnen liefkozend met zijn achternaam wordt aangesproken, mikte drie andere Stijnen in een groepsapp. StijnmaarFijn, noemden ze het. Je mag er namelijk alleen in als je Stijn heet.

Inmiddels is de groep met Stijnen uitgegroeid tot een bont gezelschap van bijna vijfhonderd leden. Eens per jaar komen ze samen, om bier te drinken. Ze keuvelen over het leven, trekken de schoentjes uit op de laatste zomerdag in het gras, drinken een paar pintermannen en gaan aan het einde van de avond een keer de stad in.

En waar ze het dan de hele dag over hebben? "Nou, echt een gemeenschappelijke pijler hebben we niet. Maar we heten gewoon allemaal Stijn", aldus Stijn uit Breda.