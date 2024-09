RKC Waalwijk blijft verliezen en dit staat de ploeg nog te wachten

Het was de afgelopen dagen onmogelijk om een sportkrant of -website te openen zonder nieuws over Mohamed Ihattaren te lezen. De slechte prestaties van de Waalwijkers werden zelfs even naar de achtergrond geschoven door de spectaculaire RKC-nieuweling. Tot deze zaterdagavond, toen Sparta Rotterdam de thuisploeg met veel moeite met 1-2 versloeg.

Zes wedstrijden gespeeld, nul punten. Het programma de komende drie wedstrijden in de Eredivisie is heel pittig: Ajax thuis, FC Utrecht uit en FC Twente thuis. In de voetballerij is alles mogelijk, maar dit RKC Waalwijk loopt bepaald niet over van kwaliteit en vertrouwen.

Slaapverwekkend

De eerste helft in het Mandemakers Stadion was slaapverwekkend. Aan beide kanten was het voorzichtig wat de ploegen lieten zien. Er gebeurde weinig, op een paar schoten na die geen gevaar opleverden. De enige grote kans van de bezoekers was direct raak. Eindhovenaar Mohamed Nassoh kreeg na een uitval aan de rechterkant de bal voor zijn voeten en haalde hard uit: 0-1.

Fraser grijpt in

Fraser was ontevreden over zijn ploeg en bracht bij het begin van de tweede helft twee nieuwe krachten. De supporters zagen toen een RKC dat heel graag wilde en een aantal keer gevaarlijk voor het Rotterdamse doel kwam.

Scoren is dit seizoen echter een probleem, pas twee keer werd een klein feestje gevierd op het veld. Met dat scoren had Sparta minder moeite. Eerst miste RKC-invaller Tim van de Loo een kans en in de omschakeling lag de bal korte tijd later in het andere doel: 0-2.

Toch werd het de laatste 25 minuten spannend in Waalwijk. Een aanvallend RKC werd beloond met een goal van Richonell Margaret. Met het publiek erachter rook de thuisploeg bloed. Er volgde een sterke fase van de thuisploeg, de beste tot nu toe dit seizoen.