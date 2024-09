Slechte start, maar RKC houdt hoop: 'Op deze mentaliteit verder bouwen'

Na zes nederlagen op rij is RKC Waalwijk een ploeg zonder veel vertrouwen. Ervaren krachten Dario Van den Buijs (29) en Aaron Meijers (36) geloven echter vol overtuiging dat de ploeg op het hoogste niveau actief kan blijven. “We werken iedere dag keihard om zo snel mogelijk uit deze lastige positie te komen.”

Volgens centrale verdediger Dario ging het zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam om de eer. “De eerste wedstrijden dit seizoen hebben we nagelaten om de herkenbare mentaliteit te tonen. Vanavond hebben we risico genomen, gevochten in duels, vooruit gespeeld en kansen gecreëerd. Zonde dat de 1-1 niet viel en we daarna tegen een nieuwe tegengoal aanliepen. Uiteindelijk was deze nederlaag honderd procent onnodig.” LEES OOK: Zes wedstrijden en nul punten: RKC nog dieper in problemen Volgens Dario is er nog geen sprake van paniek. “Natuurlijk doet het pijn dat we onderaan staan met nul punten. Op deze mentaliteit kunnen we verder bouwen. Er wacht ons een lastig programma (Ajax thuis, FC Utrecht uit, FC Twente thuis, red.), maar daar zijn we niet bang voor. Er is geen enkele ploeg die graag naar Waalwijk komt. En al helemaal niet als net als vanavond de supporters achter ons staan.”

"We hebben gewoon een resultaat nodig."

Met zijn 36 jaar is Aaron Meijers de ervaren rot in de ploeg. De linksback hoopt dat de tweede helft tegen Sparta Rotterdam de ploeg een duwtje in de goede richting geeft. “Als je onderaan staat, heb je natuurlijk minder vertrouwen dan als je bovenaan staat. We hebben gewoon een resultaat nodig, dan komt dat wel. Een keer een voorsprong bijvoorbeeld en dat vervolgens het publiek erachter gaat staan. De supporters hebben vanavond in ieder geval gezien dat we er alles aan gedaan hebben.”

"Er zijn teveel spelers die niet hun niveau halen."