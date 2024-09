Deze unieke palmbomenkiller zien we steeds meer in Nederland, vreest Frans

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected]

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Is dit de steenrode of toch de bruinrode heidelibel?

Audry van der Burg heeft een rode libel gefotografeerd en nu twijfelt ze tussen een steenrode heidelibel of een bruinrode heidelibel en vraagt mij welke het is. Om de twijfel nog groter te maken, is er ook nog een bloedrode heidelibel en dat is de meest voorkomende rode heidelibel in ons land. Volgens mij is het niet de bruinrode heidelibel. Daarnaast kan ik op de foto niet de duidelijke verschillende kenmerken zien tussen de steenrode en de bloedrode heidelibel. De steenrode heeft duidelijke strepen en een hangsnor! Beide zaken kan ik niet goed zien, maar wat ik wel kan zien is de roodbruine ogen van de libel en dan kom je uit bij de bloedrode heidelibel. Ben benieuwd of er luisteraars bij zijn, die het anders zien en dan graag ook met een verklaring.

Deze libel is rood, maar is het bloedrood, bruinrood of steenrood? (foto: Audry van der Burg)

Brabant Loonse en Drunense Duinen 2021 – Ria van der Graaf

Publicatie: 4 sep 2021 Al meer dan 100 jaar onze Brabantse sahara.

In de Loonse en Drunense Duinen vind je bos, heide en vooral veel zand. Het is een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. De wind kan op veel plekken ongestoord waaien en dat zorgt voor een steeds veranderend landschap. Door het in 1921 aan te kopen is het al 100 jaar beschermd en kunnen we nu nog van deze Brabantse Sahara genieten.? Een prachtig landschap met de paarse heide. Muziek is van Arie van der Graaf.

De naam van deze plant doet denken aan je make-up tas (foto: Carla Keulemans)

Wat is dit voor een plant. die in een bloempot staat?

Carla Keulemans stuurde mij een foto van en plant in een bloempot en vroeg mij de naam van de plant. Helaas ben ik geen tuinplanten / bloempottenplanten of kamerplanten man en dus heeft het mij enige tijd gekost om achter de naam te komen van die plant. Het is me gelukt en de naam van de plant in de bloempot is poederkwast. Oorspronkelijk komen de poederkwasten (Haemanthus albiflos) voor in Zuid-Afrika tot aan KwaZoeloe-Natal. Ze staan daar op een hoogte van ongeveer 100 tot 800 m boven de zeespiegel en het liefst in de schaduw van andere planten. Daarnaast heb ik begrepen, dat de poederkwasten zeldzame sierplanten zijn in Midden-Europa. Daar worden ze dan als kamerplanten gehouden. Poederkwasten groeien op vanuit een ondergrondse bol en zijn weinig gevoelig voor plagen en ziekten. Daarnaast kunnen niet tegen vorst en dus zie je deze Zuid-Afrikaanse plant ook steeds vaker in ons land. Let wel ze kunnen ook niet tegen aanhoudend te veel water of direct zonlicht. Een mooie plek voor de poederkwast in ons land is een warme en schaduwrijke plaats achter een raam op het westen of oosten.

Deze rare snuiter duikt steeds vaker op (foto: Nicolle Verhoef)

Wat voor unieke snuitkever (weevil) heeft oma gevonden?

Dochter Mirre van Nicolle Verhoef is gek op weevils (Engels) wat in het Nederlands snuitkevers betekent. Hoe leuk is dat? De oma van Mirre vond een soort snuitkever en bracht die vanzelfsprekend naar Mirre. Natuurlijk zochten zij met hun allen uit om welke snuitkever het ging en zij ontdekte dat het een rode palmsnuitkever moest zijn. Ze ontdekte dat die snuitkever niet uit ons land kwam en dat klopt, want het is een invasieve exoot en niet zo’n fraaie ook. De rode palmkever of rode palmsnuitkever staat in Midden Europa bekend als een zeer schadelijke soort. De imago’s / volwassen palmsnuitkevers vreten aan de bladeren van de palmbomen, maar nog erger zijn de larven. Zij vreten gaten in de stam van deze bomen, maar ook in de kroon maken ze boorgaten. Uit die boorgaten komt een bruine stroperige vloeistof en intern treedt verrotting op. Hierdoor vergelen en verwelken de balderen en sterven dus. Hierdoor sterft de palmboom dus langzaam, maar door al die boorgaten wordt ook de stam zwak en valt hij om. Op veel sites staat dat de rode palmsnuitkever in Nederland niet voorkomt, maar is dus nu veranderd door de waarneming in Nederland.

Torenvalk in de aanval (foto:Jenny Wiedlewsky)

Rubriek mooie foto’s

Fantastische foto van een biddende en aanvallende torenvalk boven een grasland, foto Jenny Wiedlewsky

Natuurgebied Oisterwijkse bossen en vennen, foto Frans Kapteijns