Ex-wethouder Sanneke Vermeulen vertelt hoe ze is weggepest

Het Roosendaalse bestuur ligt op zijn gat. Afgelopen twee weken geleden vertrokken er twee wethouders omdat voor hen de sfeer onwerkbaar was geworden. In het Omroep Brabant praatprogramma Kraak doet voormalig wethouder Sanneke Vermeulen van de VVD in Roosendaal voor het eerst haar verhaal. Zij was de eerste die vertrok. Ze voelde zich weggepest.

Ex-wethouder Sanneke Vermeulen voelde zich jarenlang onveilig binnen het college van Roosendaal. Vorige week bood ze haar ontslag aan en prompt bleek er veel meer aan de hand in de Roosendaalse politiek. In Kraak komt ze vertellen hoe ze is weggepest. Niet veel later gaf ook wethouder Arwen van Gestel lokale fractie VLP er de brui aan. Zijn naam werd genoemd als oorzaak van 'structureel pestgedrag'.

Noodkreet

Naast Sanneke Vermeulen schuift ook burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck aan tafel in KRAAK. Hij schreef al verschillende brieven naar Den Haag, maar de problemen met het azc in Budel duren voort. Hij schudde de nieuwe Asielminister Faber de hand maar daarna bleef het stil vanuit Den Haag. En dus klom hij nog eens in de pen met een nieuwe noodkreet.

Derde gast zondag is cabaretdeskundige Frank Verhallen uit Den Bosch. Hij schreef de biografie van zijn goede vriend Youp van ’t Hek. Hij vroeg Youp al in 1994 of hij zijn biografie mocht schrijven, maar die zei toen: ‘Doe dat maar als ik dood of bijna dood ben!’. Youp is nog lang niet dood, maar heeft wel afscheid genomen van het theater en dus ligt er nu een dikke pil met de titel: ‘Je leven spelen’

