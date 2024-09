Makelaarskantoor was al eerder slachtoffer van vandalisme

Makelaarskantoor Essed Onroerend Goed BV aan de Van Noremborghstraat in Den Bosch, waar zaterdagnacht een explosief ontplofte, is al eerder het slachtoffer geworden van vandalisme. Er is ook al een keer lijm gespoten in het slot van het kantoor, laten buren weten.

De voorkant van het gebouw van Essed Onroerend Goed BV - dat doet in vastgoed, hypotheken, verzekeringen en financieringen - liep bij de explosie flinke schade op. Het gebouw staat midden in een woonwijk in de buurt Muntel.

De politie vermoedt dat er vuurwerk werd gebruikt voor de ontploffing. Buurtbewoners denken aan een Cobra. Op beelden van het moment van de explosie is een lichtflits te zien. Na de ontploffing kwamen veel buurtbewoners kijken wat er gebeurd was. Er is bij de explosie niemand gewond geraakt, maar in de ruit van het kantoor is een groot gat te zien. Meerdere explosieven in Den Bosch

Het is de laatste tijd vaker raak in de regio Den Bosch. Afgelopen week ontplofte een explosief bij de achterdeur van een chalet in Schijndel. Ook vonden er negen explosies plaats bij verschillende dakdekkers. Volgens een dakdekker hebben die explosies te maken met een hevige onderlinge concurrentiestrijd.