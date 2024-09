'Knalseizoen is geopend', Ali doet boekje open over 'dakdekkersoorlog'

Explosies, dreigementen en het saboteren van werkbussen; het zijn de ingrediënten van een dakdekkersoorlog die volgens meerdere ingewijden woedt in Den Bosch. Verschillende dakdekkers spreken van ‘onderonsjes’ die worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dakdekker Ali Katkay (36) doet zijn verhaal aan Omroep Brabant “Het knalseizoen is geopend”, zegt hij.

De afgelopen weken waren er zeker negen explosies bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers in Den Bosch. Dat bevestigde de politie eerder al na berichtgeving van Omroep Brabant. Ali spreekt over een dakdekkersoorlog die jaarlijks terugkeert ‘in de droge periode’. Hij doet zijn verhaal namens zes dakdekbedrijven.

"Het gaat om de zekerheid van de klus."

In de herfst, winter en lente zijn er amper ruzies tussen dakdekkers, dan regent het en zijn er genoeg klussen. Maar zodra het droog wordt, drogen ook de klussen op en is het letterlijk vechten om werk. De 36-jarige dakdekker uit Vlijmen beschrijft hoe hij in deze 'droge tijd' aan opdrachten komt. “Een klant vraagt via een website waar opdrachten geplaatst kunnen worden om een offerte. Ik kan zo’n adres vervolgens voor 15 tot 40 euro kopen, maar tegelijkertijd doen 10 tot 15 anderen dat ook.” Zo gaat Ali deze dinsdag bijvoorbeeld naar Sneek om een offerte te maken voor een dakreparatie. Een offerte, dus nog geen opdracht. “Dat kost mij zo’n honderd euro aan brandstof en veertig euro om het adres te krijgen.” En zo kan het zijn dat hij een week lang niks verdient, maar wel kosten heeft. Met het 'kopen' van zo’n adres ziet hij in de mail van de opdrachtgever welke concurrenten ook een offerte gaan maken. “Er zijn dakdekkers die vervolgens zeker willen zijn van de klus. Ze schakelen hun concurrenten uit. Door een explosief te plaatsen of de werkbus te vernielen", vertelt Ali. Vaak gebeurt dat volgens hem door loopjongens: "Voor een paar honderd euro."

"Het zijn net hyena’s.”

Maar het afpakken van adressen gaat volgens hem ook op een andere manier. “Er zijn dakdekkers die busjes van concurrenten volgen en een half uur nadat een collega op een adres is geweest bij datzelfde adres aanbellen. Om vervolgens aan te bieden de klus voor een lager bedrag te doen." Precies de reden voor Ali om alle reclame van zijn werkbus te halen. De dakdekker uit Vlijmen omschrijft een deel van de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. “Je verdient met dit werk meer dan met een wietkwekerij. Het gaat al snel om 20.000 euro per maand wat een dakdekker met reparaties kan verdienen. Als het droog is, zijn er echter geen lekkages en amper klussen. Om geld te verdienen zijn er dan collega's die vinden dat je de concurrent kapot moet maken. Het zijn net hyena’s.”

Meeste dakdekkers in Den Bosch Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat in Den Bosch 360 dakdekbedrijven staan ingeschreven. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als in Eindhoven (136) en Tilburg (106). Begin 2019 stonden er 'slechts' 52 dakdekkers ingeschreven in Den Bosch. De cijfers geven niet een compleet beeld van de dakdekkerswereld. Er zijn ook 'specialisten in dakreparaties' die ingeschreven staan als klusbedrijf. Zo was bij een explosie een week geleden een bus van een klusbedrijf het doelwit. Een bus van een bedrijf dat in werkelijkheid dakonderhoud en -reparaties uitvoert.

Het beeld dat Ali schetst wordt herkend door verschillende dakdekbedrijven in Den Bosch. Ze hebben het over concurrenten die ‘iets willen uitvechten’. “Het zijn onderonsjes die ze willen afmaken, het draait om gestolen adressen en grote concurrentie", zei een dakdekker vorige week. Ali is deze dinsdag dus in Sneek en met hem ook andere dakdekkers uit Den Bosch. “We zitten hier in de regio Den Bosch met zo’n 1200 dakdekkers en die werken bijna allemaal buiten de provincie.” Zo neemt Ali klussen aan in bijvoorbeeld Apeldoorn en Zwolle, maar dus ook in Friesland. “Bij het tanken zie ik dan een concurrent uit Den Bosch staan. Dat leidt bij collega's soms tot vechtpartijen en dreigementen.”

"Klanten hebben recht op uitleg. Ik wil vrede."