Explosies bij huis en twee bedrijfsbussen: 'Dit is terreur'

In Den Bosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag drie explosieven afgegaan. Dat gebeurde bij een huis en bij twee verschillende bedrijfsbussen. De explosies hebben flinke schade aangericht. In de buurt zit de schrik er goed in. "Ik ben echt heel erg bang, dit is terreur. Dit is niet goed", aldus een buurtbewoner die anoniem wil blijven.

De eerste explosie ging af bij de voordeur van een huis aan de Sluisweg. Bewoners waren op dat moment niet thuis, er raakte niemand gewond. De voordeur raakte door de klap flink beschadigd, het glas lag eruit. De politie heeft onderzoek gedaan.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

Kort daarna, rond twee uur, waren er twee explosies aan de Wethouder van Soestbergenstraat in de wijk Kruiskamp. Bij twee bedrijfsbussen ging een explosief af. Bewoners in de straat zaten die nacht recht overeind in bed. "De knallen waren niet normaal hard. We zijn wel wat vuurwerk gewend hier, maar zo hard niet."

"Ik heb met niemand ruzie en met niemand woorden."

Een van de bussen stond voor een aantal huizen geparkeerd. De andere stond aan de overkant van de weg in een parkeervak.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

De eigenaar van een van de busjes wil alleen anoniem reageren. Hij kreeg midden in de nacht een belletje dat zijn bus in brand stond. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Dit kan echt niet door de beugel, ik heb met niemand ruzie en met niemand woorden. Ik ben in shock." Een explosievenverkenner van de politie heeft onderzoek gedaan. Of er een verband is tussen de explosie aan de Sluisweg en de twee explosies bij de bestelbussen is niet duidelijk.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision