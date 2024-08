Enorme explosies vastgelegd op beeld, knallen deden de buurt trillen

Vier enorme knallen en lichtflitsen schrokken een buurt in Den Bosch de afgelopen dagen op. De beelden spreken boekdelen. Maandagnacht ging er een explosief af bij een huis aan de Leyhof. Bij de aanslag ontstond er flinke schade aan de voorkant van het huis. Afgelopen zaterdag is bij hetzelfde huis ook een explosie geweest, ook werd toen geprobeerd de hoogwerker van het bedrijf van de bewoner in brand te steken.

Bij de buren zit de schrik er goed in. "Ik hoorde eerst een hele hoge fluittoon, het leek wel alsof het bij me in de gang was. En toen een knal. Ik schrok me wezenloos."

Een andere buurtbewoner zegt bang te zijn. "Mijn kleinkinderen durven hier niet meer te komen slapen, dat doet echt pijn. Afgelopen nacht schrokken we enorm, we zijn meteen ons bed uitgevlucht. We zijn echt bang dat ons huis een keer getroffen wordt."

De bewoner van het betreffende huis begrijpt niet waarom ze het op hem hebben voorzien. "Ik ben goed voor iedereen. Ik help iedereen overal mee. Maar blijkbaar is er iemand gefrustreerd", zegt hij.