Aanslag op huis nadat eerder werd geprobeerd hoogwerker in brand te steken

Op een huis aan de Leyhof in Den Bosch is maandagnacht een aanslag gepleegd. Bij het huis ging een explosief af. Daarbij is flinke schade ontstaan aan de voorkant van de woning. Afgelopen zaterdag is bij hetzelfde huis ook een explosie geweest bij het huis en is geprobeerd een hoogwerker van zijn bedrijf in brand te steken.

Volgens de politie was er maandagnacht rond half drie een daverende klap te horen. De bewoners van het huis bleven ongedeerd, maar de voorkant van hun huis raakte flink beschadigd. De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk aan de voordeur was vastgemaakt. Daarna zou de dader te voet zijn gevlucht naar de Dongestraat. Afgelopen weekend was het ook al raak bij hetzelfde huis. Toen werd rond half drie ‘s nachts geprobeerd brand te stichten bij de bestelbus van de bewoner. Daarbij is mogelijk ook gebruikgemaakt van (zwaar) vuurwerk.

'Blijkbaar is er iemand gefrustreerd."