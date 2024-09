9 explosies in korte tijd bij dakdekkers: 'Onderonsjes worden uitgevochten'

Ruzie in de dakdekkerswereld in Den Bosch heeft de afgelopen tijd geleid tot zeker negen explosies. In drie maanden tijd gingen explosieven af bij huizen en bedrijfsvoertuigen van verschillende dakdekkers. De politie bevestigt na onderzoek van Omroep Brabant dat de explosies inderdaad bij dakdekkers hebben plaatsgevonden. In de dakdekkerswereld hebben ze het over 'onderonsjes die worden uitgevochten'.

In de nacht van woensdag op donderdag ging er een explosief af bij een huis aan de Sluisweg in Den Bosch, op het adres is een dakdekkersbedrijf gevestigd. Een eindje verderop in de stad klonken enorme knallen bij twee verschillende bestelbusjes. De eigenaar van een van de busjes is dakdekker en begreep er niets van. “Dit kan echt niet door de beugel, ik heb met niemand ruzie en met niemand woorden. Ik ben in shock.”

Afmaken

Omroep Brabant sprak verschillende dakdekkers in de stad; ze schetsen een beeld van concurrenten die ‘iets willen uitvechten’. “Het zijn onderonsjes die ze willen afmaken, waarschijnlijk draait het om gestolen adressen en grote concurrentie”, zegt een dakdekkersbedrijf. Een andere dakdekker: “Ik hoor inderdaad dat er veel aan de hand is. Wat er precies speelt? Geen idee.”

Bij een huis aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch gingen in juli en augustus drie explosieven af. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel zat op dat adres een installatiebedrijf dat zich met dakdekken en het bouwen van dakconstructies bezighield. Het bedrijf ging in juli dit jaar failliet.

Hoogwerker

Aan de Leyhof klonk eind augustus een daverende klap en dat was niet de eerste keer. In twee dagen tijd waren daar drie explosies op hetzelfde adres. Er worden twee aanslagen gepleegd met een explosief op het huis en er wordt geprobeerd om een hoogwerker van een dakdekkersbedrijf in brand te steken. De bewoner van het huis begreep niet waarom ze het op hem hadden voorzien. "Ik ben goed voor iedereen. Ik help iedereen overal mee. Maar blijkbaar is er iemand gefrustreerd", zei hij.

Buurtbewoners zeiden toen al dat er een conflict zou spelen in de dakdekkerswereld. Maar wat er precies speelt, blijft onduidelijk. De enorme explosies aan de Leyhof zijn vastgelegd op beeld.