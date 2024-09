Wethouder weggepest: 'Rollende ogen en gebaren buiten mijn zicht'

Toen de Roosendaalse wethouder Sanneke Vermeulen twee weken geleden op verzenden drukte, had ze tranen in haar ogen. "Ik wist niet hoe mijn abrupte ontslag zou landen", zegt ze in het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. Voor het eerst vertelt ze over het pestgedrag binnen het Roosendaalse bestuur.

"Ik werd uitgesloten, er werd informatie achtergehouden, ik werd tegengewerkt", legt de inmiddels ex-wethouder van de VVD haar ontslag uit. Het vertrek van Sanneke Vermeulen trok een beerput open. Er kwamen meer meldingen van onveilige werksituaties binnen de gemeente Roosendaal.

Structureel pestgedrag

Anonieme bronnen wezen in de media naar wethouder Arwen van Gestel van lokale fractie VLP als oorzaak van 'structureel pestgedrag'. Niet veel later diende ook hij zijn ontslag in. Ook hij was in een onwerkbare situatie beland doordat hij door anderen werd aangewezen als schuldige. Zelf gaf hij daarbij overigens aan zich niet in het geschetste beeld te herkennen.

Sindsdien verkeert Roosendaal in een bestuurscrisis. Het vertrouwen in elkaar is verdwenen en dat wantrouwen zit in alle lagen binnen het ambtelijk apparaat van Roosendaal. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de werksfeer in de gemeente.

Laf gedrag

Voormalig wethouder Sanneke Vermeulen juicht dit onderzoek toe. Zelf noemt ze geen namen van haar pester of pesters. "Het is goed dat een onafhankelijke partij van buiten gaat kijken naar de omgangsvormen binnen de gemeente. Ik ben niet onafhankelijk dus het is niet aan mij om te wijzen."

Tijdens het gesprek wordt het pestgedrag wat wethouder Vermeulen van de VVD heeft ervaren nog concreter als ze meer voorbeelden geeft. Zo heeft de ex-wethouder een visueel probleem. Ze ziet maar 5 tot 10 procent scherp. "Dan werd er tijdens een vergadering met de ogen gerold of gebaren gemaakt die ik niet kon zien."

Kwetsbaar

"Heel pijnlijk en buiten alle fatsoensnormen", zegt ze daarover. "Je wordt gepest met iets waar je zelf niks aan kunt doen." De opgestapte wethouder weet dat dit vaker gebeurde omdat ambtenaren haar later opzochten en haar op de hoogte brachten van wat er gebeurde aan tafel.

Twee weken nadat ze op de verzendknop drukte kan ze pas in de openbaarheid over haar vertrek en de reden daarvoor vertellen. "Het was sindsdien een achtbaan. Na het versturen van die mail is er zoveel gebeurd. Een tweede wethouder die vertrekt, meer verhalen die openbaar worden over pesten en de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen."

Steun

De afgelopen twee weken brachten niet alleen narigheid. De Roosendaalse is verrast door de hoeveelheid mensen die haar steunen en bedanken voor haar lef in de openbaarheid te treden over de werksfeer. "Dat heeft me echt goed gedaan."