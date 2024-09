Het is voorlopig de laatste mooie dag: 'We genieten er extra van'

Iedereen die het weerbericht heeft gevolgd weet het: vanaf volgende week gaat de herfst echt beginnen. Hoe beleefde Brabant de voorlopig laatste warme dag? We vroegen het de zonaanbidders in Breda.

Een enkeling zal misschien wel klaar zijn met het warme weer en zin hebben in een gezellige herfst voor het haardvuur. Dat geldt niet voor een vrouw die zondag in het gras van de zon ligt te genieten. "Ik zou wel willen dat het nog een maandje of drie zou duren, maar ik ben er bang voor...", zegt ze.

Een eindje verder tussen de picknickkleedjes deelt een ander diezelfde zorg. "Heb je het weerbericht voor volgende week gezien? Is niet goed hè?" En dat klopt. Vanaf maandag maakt de temperatuur een duikvlucht naar beneden en kunnen we de zon voorlopig vaarwel zeggen.

Een jonge man die op het terras aan de wijn zit maakt zich nu al zorgen om zijn looks, waar de zomer misschien snel uit verdwenen zal zijn. "Heel jammer, ik heb nog een bruin tintje maar dat gaat alleen maar witter worden nu", zo treurt hij.

Maar de koppies hangen niet lang in Breda, want vandaag is het nog mooi en dus neemt men het er van. "Eigenlijk is het pijnlijk, maar we genieten extra vandaag", valt er te horen. De man die zijn bruine kleurtje nu al mist heeft nog wel een tip om de herfst door te komen: "Meer wijn, meer merlot."