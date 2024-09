Feyenoord te sterk voor machteloos NAC Breda

Het is NAC Breda niet gelukt de winst te pakken in Rotterdam. Feyenoord won met een 2-0-zege en pakt daarmee de tweede overwinning van het seizoen.

Feyenoord raakte in de 28e minuut spits Santiago Giménez kwijt, die per brancard van het veld verdween na een lichte overtreding van NAC-verdediger Jan Van den Bergh. De Mexicaan leek problemen met een hamstring te hebben en werd vervangen door de Japanner Ayase Ueda. De thuisploeg was tot dan toe vrijwel onmachtig en maakte het NAC-doelman Daniel Bielica zelden moeilijk.

Ueda stond amper binnen de lijnen of hij zette Feyenoord op voorsprong. De Japanner kopte raak uit een voorzet van Gijs Smal. Kort voor rust luisterde Hwang In-beom zijn Eredivisiedebuut bijna op met een doelpunt, maar het schot van de Zuid-Koreaan verdween net naast het NAC-doel. De Bredanaars stelden er voor rust eigenlijk niets tegenover.

NAC had pech. Een schot van Quinten Timber kwam tegen de arm van de vallende verdediger Leo Greiml. Hands, oordeelde scheidsrechter Sander van der Eijk, een besluit waarin de VAR zich kon vinden. Timber zelf benutte de strafschop. Ook na die treffer slaagde NAC er niet in enig gevaar te stichten.

Door de overwinning klommen de Rotterdammers naar de vijfde plaats op de ranglijst met 9 punten uit zes duels. NAC staat vijftiende met 6 punten uit evenzoveel duels, behaald dankzij twee overwinningen in thuisduels.