Tilburgse scooterdief (15) aangehouden, dit was niet de eerste keer

De politie heeft zaterdagavond een 15-jarige jongen aangehouden in Rijsbergen. De Tilburger reed op een gestolen scooter en had zijn helm niet goed vast. En hij had nog een appeltje met de politie te schillen.

Het viel de agent op dat er geen sleutel in het contact van de snorfiets zat. Na een check van het kenteken, bleek de scooter een paar dagen eerder gestolen. De scooterdief werd aangehouden op verdenking van heling en is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Eerder al gepakt

Het is niet de eerste keer dat de jongen betrapt is op een gestolen scooter. Nog geen week eerder, op zondag 15 september, werd hij ook al eens aangehouden door de politie. Hij had een scooter gestolen op het station Tilburg Universiteit, maar had niet in de gaten dat de eigenaar een zendertje in de snorfiets had verstopt. De eigenaar kon hem zo volgen naar station Tilburg Centraal en de politie inlichten.