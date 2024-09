Bosz stoort zich aan gebrek aan intensiteit en legt wissel Veerman uit

Joey Veerman is een absolute sterkhouder voor PSV, maar zit de laatste weken er wat minder in. Tegen Juventus ging het iets te snel voor de middenvelder en ook tegen Fortuna Sittard werd hij al in de rust gewisseld. Na afloop beschermde trainer Peter Bosz zijn speler: "Ik had er nog wel acht kunnen wisselen".

Irritatie wil Peter Bosz het niet noemen. Maar dat het in de rust heeft geknetterd in de kleedkamer, is een feit. De trainer was niet blij met wat zijn ploeg in de eerste 45 minuten in Sittard liet zien. "Je kan nog zoveel over tactiek praten, maar als je met zulke intensiteit aan een wedstrijd begint, dan voelt een tegenstander al heel snel dat er wat te halen valt."

Dat leek er voor Fortuna Sittard ook lang in te zitten. De Limburgers kwamen op 1-1 en leken op weg naar een stunt. Maar mede doordat PSV in de tweede helft iets beter voor de dag kwam, gingen de drie punten toch mee naar Eindhoven.

De trainer wisselde in de rust Joey Veerman. "Dat was nodig omdat ik met Ismael Saibari een powerhouse op de bank had zitten. Dat is een middenvelder en daarom wissel ik Veerman."