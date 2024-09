Dit zijn de Brabantse boeren uit Boer Zoekt Vrouw: Martijn en Deedry

Een nieuw seizoen van het programma Boer Zoekt Vrouw is zondag van start gegaan. Tussen de zes boeren vinden we dit jaar twee Brabanders. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en wat zoeken ze in een nieuwe partner?

Martijn Smets De 47-jarige Martijn heeft een melkveebedrijf in Haghorst. Daar woont hij met zijn 140 melkkoeien, wat jong vee en zijn kinderen. Zijn 17-jarige dochter woont bij hem (en kookt bijna dagelijks voor haar vader), de zoons van 12 en 16 zijn er de helft van de tijd. Martijn is naar eigen zeggen een echt mensenmens en blijkbaar ook een familiemens: zijn vader komt dagelijks een handje helpen op het bedrijf. Onlangs kocht hij een melkmachine om vaker bij zijn kinderen te kunnen zijn.

In de eerste aflevering maakten we kennis met boer Martijn en boerin Deedry.

Wat nog ontbreekt is een vrouw in zijn leven. Martijn is tien jaar geleden gescheiden en sindsdien is hij 'een ander mens' geworden. Hij is gevoeliger dan toen: "Mijn gevoel wint altijd. Daar zit je geluk. Dat is niet altijd de beste keuze, maar dat is het volgende probleem." Hij zoekt een vrouw om alles mee te kunnen bespreken. "Als je een open boek bent, kom je ook veel dichter bij elkaar. Anders blijft het oppervlakkig."

Martijn heeft in al die jaren wel eens gedate, maar het liep vaak vast met vrouwen die geen begrip hadden voor het agrarische leven. "Dan gaat voor mij de deur dicht."

Als in Haghorst het onweer losbarst wil presentatrice Yvon Jaspers weten of vurigheid soms ook iets is wat hij nodig heeft in een vrouw. Martijn: "Ja, ik moet wakkergeschud worden. Dat is voor mij beter."

Deedry Heijmans

De 31-jarige Deedry heeft een paardenhouderij in Den Dungen. Ze fokt ook paarden, maar voedt vooral jonge paarden op voor hun eigenaar. Dat duurt zo'n drie jaar, daarna verlaten de paarden Den Dungen weer. Ze heeft er op dit moment ruim 100 rondlopen. Daar werkt ze helemaal alleen mee, want personeel of andere hulp is niet nodig. Deedry woont op het ouderlijk erf, in een appartement naast haar ouderlijk huis.