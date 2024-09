Hoe miljoenen mensen ineens Sheddy uit Veghel leerden kennen

Via zijn familie krijgt Sheddy Barglan (21) uit Veghel verhalen mee over de vreselijke oorlog in Soedan. Wat de inwoners van het Afrikaanse land een beetje hoop geeft is voetbal. De verdediger van FC Den Bosch droomde er als kleine jongen van om ooit Soedan te mogen vertegenwoordigen en die droom kwam uit. “Voetbal leeft daar enorm, we krijgen veel steun van het volk.”

Nadat Sheddy begin vorig seizoen zijn debuut maakte bij FC Den Bosch, volgde een paar dagen later een uitnodiging voor de nationale ploeg. “Ik meldde me al snel bij een trainingskamp in Saudi-Arabië. Sinds dat moment zit ik bij de selectie en staan er interlands achter mijn naam.”

Nog nooit is Sheddy in Soedan geweest en vanwege de oorlog tussen het regeringsleger en paramilitairen is het de vraag wanneer dat wel mogelijk is. “Ik ben heel erg benieuwd hoe Soedan eruit ziet. Ik hoop dat ik het snel mee mag maken. Wel ben ik door het voetbal in diverse omliggende landen geweest, zoals Zuid-Soedan en Libië. Ik heb tegen Angola gespeeld met 35.000 man op de tribune. Dat was indrukwekkend om mee te maken.”

In Soedan is de Veghelaar in korte tijd gegroeid tot een held. “Niemand kende eerst de naam Barglan, maar daar is verandering in gekomen. Mijn familie is enorm trots op me. Ik ben blij dat ik met voetbal kan zorgen voor wat blijdschap in Soedan. Het is verschrikkelijk wat daar aan de hand is, laten we hopen dat het zo snel mogelijk voorbij is.”

De nationale ploeg is een mix van spelers die in het buitenland wonen en profs uit de eigen competitie. “We hebben een leuke selectie en winnen veel wedstrijden. In de kwalificatiepoule voor het WK staan we zelfs bovenaan, al moeten we nog zes wedstrijden spelen. Met Soedan naar het WK is ons doel, dan zouden we geschiedenis schrijven.”

De manier van spelen in Afrika is wel anders dan hij gewend is in de Keuken Kampioen Divisie. “We kunnen goed voetballen, maar soms is het gewoon volle bak zonder aandacht voor tactiek. En ja, er worden weleens Afrikaanse tackles ingezet. Ik heb ook al te maken gehad met een verdediger die erin kwam vliegen.”