Grote aanval onder Veghel en strijd om de zandduinen

24 september 1944. De Duitsers vallen massaal aan bij Veghel. Ze slagen erin om de opmars van Market Garden voor lange tijd te verlammen. Dat heeft rampzalige gevolgen.

Beide eenheden vochten kort na D-day ook al tegen elkaar, toen in en rond het Normandische stadje Carentan. En nu weer, in wat de 'Slag om de Zandduinen' zou gaan heten.

In de mist en regen starten de aanvallen. Vanuit zijn hoofdkwartier in Schijndel stuurt generalleutnant Kurt Chill zijn eenheden op pad. Zijn Kampfgruppe waaiert alle kanten uit, richting Sint-Oedenrode, Wijbosch, Eerde en Veghel.

Vermisten In Eerde brengt een geallieerde legertruck een lading munitie. Op de Horstjens net buiten het dorp wordt hij geraakt door een granaat en ontploft. Er vallen veel gewonden en zeker vijf soldaten komen om het leven, onder wie de Airbornesoldaten Carman Ladner , Irvin Culler, en George Kelly. De explosie is zo verwoestend dat er nooit een spoor van de mannen is teruggevonden. Hun naam staat op het ereveld in Margraten op de muur met vermiste militairen.

Iedereen loopt gevaar in het Duitse kanonvuur. Als een hoge Amerikaanse commandant bij het kanaal is wordt hij getroffen. Kolonel Johnson van het 501e ‘Geronimo’ regiment raakt gewond door granaatsplinters.

Corridor

De Duitse eenheden rukken snel op naar de Corridor tussen Veghel en St Oedenrode. Tientallen Fallschirmjäger van Kampfgruppe Jungwirth en twee Jagdpanther-anti-tankkanonnen steken de weg over. Hell's Highway is geblokkeerd.

Britse Shermantanks spoeden vanuit Veghel naar buurtschap Koevering voor een tegenaanval. Bij buurtschap Logtenburg lopen ze in een hinderlaag van een Jagdpanther die drie geallieerde tanks uitschakelt.

Bloedig

Als het donker wordt versterken de Duitsers hun posities. Ze plaatsen ook een paar van de gevreesde luchtafweer-kanonnen: ‘flak’. In de nacht die volgt, zijn er diverse gevechten. De situatie is onoverzichtelijk. Vriend en vijand zitten verspreid door elkaar in de bossen, in sloten, putten en greppels.

Het is een van de bloedigste dagen rond Hell's Highway. Recente schattingen van alleen al de Duitse kant spreken van honderden doden, gewonden, vermisten en krijgsgevangenen. Aan geallieerde kant zijn er ook slachtoffers maar niet zo veel als aan Duitse kant.

Kritiek

Het is ook het begin van een lange blokkade van de Corridor. Operatie Market Garden loopt daardoor steeds verder vast. De bevoorrading naar de troepen in Gelderland is al vertraagd. Nu wordt het kritiek. Rond Arnhem houden de Britten dapper stand. Maar het einde is in zicht. Hun positie is onhoudbaar na een week vechten.

Terugtrekking is de enige optie. Dit besluit wordt in een boomgaard bij Elst genomen door verschillende hoge Britse commandanten.

Hitler

Ondanks het succes, groeit in de Duitse legertop weerzin tegen de aanvallen bij Veghel. Die aanvallen verstoren de opmars dan wel, maar de geallieerden slaan steeds harder terug. Daarom ontstaat onder legerleiders discussie over een massale terugtrekking achter de Maas en de Waal.

Hitler geeft het bevel om Noord-Brabant koste wat kost te behouden. Hij wil in ieder geval de toegang tot de haven van Antwerpen beheersen. De Duitse generaals moeten het bevel uitvoeren.