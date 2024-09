NAC-supporters belagen horecapersoneel in de Kuip, vier man nog vast

Vier NAC-supporters zitten nog vast nadat ze zondag werden aangehouden voor het aanvallen van horecamedewerkers in de Kuip in Rotterdam. Dat gebeurde na de wedstrijd tegen Feyenoord, die NAC met 2-0 verloor.

De supporters waren op weg naar de uitgang en kwamen daar horecamedewerkers tegen die per ongeluk tussen de hekken waren beland. Vier horecamedewerkers raakten daarbij lichtgewond.

Horecazaak omgeduwd

Ook in het uitvak ontstonden problemen. Daar duwden de supporters een verkooppunt omver. Medewerkers stonden doodsangsten uit en probeerden te schuilen. Ze moesten vervolgens over een hek klimmen om weg te komen.

De horecamedewerkers zijn gehoord door de politie over wat er precies is gebeurd. In totaal zijn er tien mensen aangehouden. Drie van hen zijn volgens de politie vrijgelaten omdat ze er niks mee te maken hadden.

Daarnaast is er nog een persoon vrijgelaten omdat hij minderjarig is en wordt van twee anderen nog onderzocht of ze betrokken zijn.