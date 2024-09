Vrouw (43) uit Goirle doodgeslagen met hamer door ex-partner

De 43-jarige vrouw die op 24 mei dood werd gevonden in haar appartement aan het Wildpleintje in Goirle is doodgeslagen met een hamer. Dat bleek maandag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Breda. De 47-jarige S.D. uit Baarle-Hertog zou de vrouw meerdere keren hebben geslagen.

De vrouw werd twee dagen later gevonden in haar huis. De politie nam een kijkje in het appartement na een melding dat er geen contact meer mogelijk was met de vrouw. Agenten vonden de vrouw in het appartement. De vrouw was de ex-partner van S.D., vertelde de officier van justitie. De man, die wel uit Nederland komt, was op advies van zijn advocaat niet aanwezig bij de eerste regiezitting, waar de stand van zaken van het onderzoek werd besproken. S.D. blijft vastzitten tot de volgende tussentijdse zitting op 10 december. Hij zal worden onderzocht door onder andere een psycholoog en psychiater. In de zaal zaten tientallen nabestaanden van de overleden vrouw.