Dode vrouw in appartement: man aangehouden als verdachte

Een 46-jarige man uit Baarle-Hertog (België) is maandagavond aangehouden omdat hij mogelijk een rol heeft gespeeld bij de dood van een vrouw uit Goirle, dat meldt de politie. De verdachte zit vast en mag geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.

De 43-jarige vrouw werd op 24 mei van dit jaar gevonden in haar huis aan het Wildpleintje in Goirle. De politie nam een kijkje in het appartement na een melding dat er geen contact meer mogelijk was met de vrouw. Agenten vonden de vrouw in het appartement.

Vier dagen later werd duidelijk dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf. De politie denkt dat ze twee dagen voordat ze gevonden werd, is overleden.

De politie geeft aan dat het onderzoek 'onverminderd' doorgaat.

Nadat de vrouw gevonden werd, deed de politie urenlang onderzoek in en rondom het huis. Ook afvalbakken werden nageplozen.