NAC wil maximale straf voor relschoppers, ook excuses van burgemeester

NAC en de burgemeester van Breda bieden excuses aan voor de rellen die zondagmiddag zijn uitgebroken na de wedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam. NAC zegt er daarnaast alles aan te doen om de relschoppers maximaal te straffen. “Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen. De totale schade verhalen we persoonlijk op de daders”, zo laat de algemeen directeur Remo Oversier maandag weten.

"Wij zetten hier een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt”, zegt Oversier. Hij biedt zijn excuses aan iedereen aan die zich in Rotterdam onveilig heeft gevoeld. De club neemt persoonlijk contact op met de slachtoffers om hen ‘op gepaste wijze te compenseren voor het ontstane leed’.

Om de daders te identificeren werkt NAC de komende tijd nauw samen met Feyenoord, de beide gemeenten en de politie. Ook wordt de KNVB Taskforce ingeschakeld om de daders op te sporen.

“Wij zijn bij dit soort excessen zeer rechtlijnig,” aldus Oversier. “Dit gedrag heeft geen plaats in een voetbalstadion en moet maximaal worden bestraft. Tegelijkertijd spannen we ons maximaal in om de goedwillende supporters niet te laten lijden onder de kwaadwillenden.”

Ook Paul Depla, de burgemeester van Breda, biedt excuses aan voor het wangedrag van de supporters uit zijn stad. Hij heeft geen woorden voor het gedrag van deze "kwaadwillende supporters", zei hij tegen het ANP. Depla heeft ook contact opgenomen met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.

NAC keerde dit seizoen na vijf jaar terug in de Eredivisie. Twee uitwedstrijden moesten sindsdien al worden afgewerkt zonder publiek. Ook de rellen in De Kuip zullen een zware wissel trekken op de club. Bij de uitwedstrijd tegen FC Twente zondag zal extra politie worden ingezet.