Politie deelt foto's van verdachte van gewapende overval bij tankstation

De politie heeft foto's openbaar gemaakt van de man die zondagavond een tankstation overviel in Schaijk. De man heeft mogelijk meerdere overvallen gepleegd de afgelopen week. In het tankstation in Schaijk bedreigde hij een medewerker met een mes en ging er daarna vandoor met geld uit de kassa.

De overval gebeurde rond acht uur 's avonds bij het benzinestation aan de Udensedreef. De man vroeg iets aan een medewerker, waarop hij diegene vastpakte en bedreigde met een mes. Hij graaide in de kassa en ging er te voet vandoor in de richting van de Dokter Langendijklaan. De medewerker belde gelijk de politie. Er werd met een helikopter naar de verdachte gezocht, maar hij werd niet gevonden. De politie deelt meerdere foto's van de verdachte. Het gaat om een witte, kale man van ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een stoppelbaardje en een normaal tot slank postuur. Hij is rond de 35 jaar oud. De man droeg tijdens de overval een grijze jas met capuchon met daaronder een zwart T-shirt met V-hals. Verder had hij een zwarte broek met gaten aan en groene, donkere sportschoenen van Nike. Er wordt onderzocht of deze man ook iets te maken heeft met de overvallen op tankstations in Rosmalen en Heeswijk-Dinther vorige week. Het signalement en de werkwijze komen namelijk overeen met die van de verdachte van deze overval.