Schot gelost op deur van bakkerij waar eerder al een explosief afging

Bij een bakkerij aan de Philipslaan in Roosendaal is zondagavond geschoten. Er raakte niemand gewond. Dat maakte de politie maandag bekend.

Een voorbijganger schoot rond half elf op de voordeur naast het bakkerspand. De verdachte zette het op een rennen, waarschijnlijk in de richting van de Aldi. Ook was het rolluik beklad met het woord ‘dief’. De politie heeft camerabeelden van de schietpartij.

Het is niet de eerste keer dat de eigenaren van de bakkerij te maken krijgen met geweld. Eerder deze maand is bij de bakkerij een explosief afgegaan.

Vanwege veiligheidsrisico’s heeft de gemeente besloten om het pand per direct te sluiten. Het gebouw gaat vier weken op slot. Voor buurtbewoners die vragen hebben of zich zorgen maken, wordt deze week een inloop georganiseerd in Buurtcentrum Kalsdonk.

De politie onderzoekt de schietpartij en roept getuigen op zich te melden.