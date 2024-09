Schietpartij in centrum stad: drie aanhoudingen en mogelijk gewonde

Drie mannen zijn maandagavond aangehouden nadat er meerdere keren geschoten was op de Korte Waterstraat in het centrum van Den Bosch. Dit gebeurde rond tien uur.

Getuigen zagen na de schoten meerdere mensen wegrennen. Volgens mensen in de buurt lag er ook iemand op de grond, maar diegene was toen de politie aankwam nergens te bekennen.

Onderzoek

De drie verdachten werden aangehouden op de St. Josephstraat. Wat er zich precies heeft afgespeeld op de Korte Waterstraat wordt door de politie onderzocht.

Agenten spraken met getuigen en zijn op zoek naar camerabeelden uit de omgeving rond het tijdstip waarop de schoten te horen waren.

Slachtoffer

Jongemannen die op een terras zaten in de wijk Uilenburg zagen na de schietpartij een bebloede man lopen. "Hij had bloed op zijn rug en hand. Dit hebben we ook aan de politie doorgegeven." Ze vermoeden dat het gaat om het slachtoffer van de schietpartij. "Al kan het natuurlijk ook zo zijn dat het bloed van iemand anders was."

Ook de politie houdt er rekening mee dat er bij de schietpartij iemand gewond is geraakt, maar er heeft zich vooralsnog nog geen slachtoffer gemeld. Het eventuele slachtoffer wordt opgeroepen dit wel te doen. Ditzelfde geldt voor getuigen met wie nog niet is gesproken.