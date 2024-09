Buurt niet verrast over schoten: 'Ruzie, drugsgebruik, 't Is elke dag raak'

Bewoners van de Korte Waterstraat in het centrum van Den Bosch staan er niet van te kijken dat daar maandagavond is geschoten. "Sinds hierachter een parkje is gemaakt, bij het Herman Moerkerkplein, is het elke dag raak. Ruzie, geschreeuw en drugsgebruik", laat een vrouw weten.

De vrouw kon door het politieonderzoek aan de Korte Waterstraat maandagnacht niet thuis slapen. Toen ze dinsdagochtend thuiskwam, zag ze voor haar voordeur bloed liggen. Ze is achteraf blij dat ze niet thuis was op het moment dat er geschoten werd.

Bloed op straat nadat er was geschoten op de Korte Waterstraat in Den Bosch (foto: Noël van Hooft).

Na de schietpartij gingen de betrokkenen ervandoor. De politie slaagde erin drie verdachte mannen aan te houden op de St. Josephstraat. Jonge mannen die op een terras zaten in de Uilenburg, in het centrum van Den Bosch, zagen na de schietpartij een bebloede man lopen. "Hij had bloed op zijn rug en hand. Dit hebben we ook aan de politie doorgegeven." Ze vermoeden dat het gaat om het slachtoffer van de schietpartij. "Al kan het natuurlijk ook zo zijn dat het bloed van iemand anders was." Ook de politie houdt er rekening mee dat er bij de schietpartij iemand gewond is geraakt, maar er heeft zich vooralsnog nog geen slachtoffer gemeld.

Foto: Bart Meesters