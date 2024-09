Sluiting dreigt voor kinderboerderij De Sik, 80 dieren weg

Het einde van kinderboerderij De Sik lijkt dichtbij door een besluit van de gemeente Breda. Volgens het bestuur van de kinderboerderij wordt de enige betaalde beheerder wegbezuinigd, en daardoor kan dan niet langer goed voor de ongeveer tachtig dieren gezorgd. "De gemeente laat ons gewoon vallen", zegt bestuurder Irene Bonte.

"Ik ben er heel verdrietig over en moet vaak huilen", vertelt Mireille. "Ik heb altijd alles voor de dieren over gehad en nu word ik aan de kant geschoven. Ik kan er niet van slapen en weet niet wat ik nog kan doen."

Dat weet het bestuur van kinderboerderij De Sik ook niet. Ze zijn geschokt door de beslissing van de gemeente die zegt geen geld meer (over) te hebben voor een beheerder. "We hebben heel duidelijk bij de wethouder aangegeven dat we moeten sluiten als Mireille hier niet kan blijven werken", zegt bestuurslid Irene Bonte.

"Onze dieren hebben namelijk de kennis en de kunde van een dierenverzorger nodig. Mireille kent de dieren al vijftien jaar en ziet aan hun gedrag of ze wel of niet lekker in hun vel zitten."

"Zonder Mireille hebben we geen andere keuze dan te sluiten", vervolgt ze. "We kunnen op termijn niet meer voor het welzijn van de dieren instaan. Onze energie zal nu vooral gaan zitten in het vinden van goede opvangplekken voor al onze dieren. Wij laten onze dieren niet in de steek."