Schoten in Den Bosch: kogels kwamen niet uit vuurwapen

De knallen die maandagavond werden gehoord op de Korte Waterstraat in Den Bosch waren niet afkomstig van een echt vuurwapen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. Het ging om een wapen waarmee alleen knalpatronen kunnen worden afgeschoten.

Uit dat onderzoek blijkt dat de mannen waarschijnlijk ruzie hadden met een of meerdere andere mannen. Wie dat waren, is vooralsnog onduidelijk.

Na het schieten, rond tien uur 's avonds, gingen meerdere verdachten ervandoor. Wat later kon de politie op basis van getuigenverklaringen drie verdachte mannen aanhouden op de St Josephstraat. Het gaat om drie Moldaviërs van 20, 21 en 25 jaar oud. Eén van hen had een flinke hoofdwond.

'Het is hier elke dag raak'

Volgens bewoners van de Korte Waterstraat is er geregeld overlast in hun buurt. "Sinds hierachter een parkje is gemaakt, bij het Herman Moerkerkplein, is het elke dag raak. Ruzie, geschreeuw en drugsgebruik", laat een vrouw weten. Zij staat dan ook niet te kijken van wat er maandagavond gebeurde.

